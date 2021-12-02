Роскомнадзор требует оштрафовать GitHub из-за публикации им списков "Умного голосования"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении, по которому GitHub грозит штраф до 4 млн рублей, из-за публикации сервисом списков "Умного голосования". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, один из мировых участков которого рассмотрит данное дело.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора, составленный в отношении GitHub Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ). Причиной стала публикация этим сервисом списков "Умного голосования", - сказали в суде.

GitHub - крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. На его сайте перед выборами в Государственную думу в 2021 году был опубликован список всех кандидатов "Умного голосования" по всем регионам РФ.

422 мировой судебный участок Таганского района Москвы зарегистрировал административный материал в отношении GitHub за отказ удалить запрещенный контент. Его рассмотрение назначено на 23 декабря.