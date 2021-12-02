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Непривитые педагоги волгоградской школы не смогли оспорить приказ об отстранении от работы

В суд с иском обратились двое преподавателей МКОУ ДО "Детская школа искусств"

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области отказал в иске преподавателям школы искусств о признании незаконным их отстранение от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавируса. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Решением Николаевского районного суда Волгоградской области отказано в удовлетворении исковых требований преподавателей школы искусств о признании незаконным приказа об их отстранении от работы", - сказали в пресс-службе, добавив, что педагоги были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Сообщается, что в суд с иском обратились двое преподавателей МКОУ ДО "Детская школа искусств". Они просили признать приказы об отстранении незаконными, допустить их к работе, выплатить заработную плату за время отстранения и взыскать компенсацию морального вреда.

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РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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