Решения о продлении сертификатов переболевших ковидом до года приняты

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Все необходимые решения о продлении до года срока действия сертификатов для переболевших ковидом приняты. В данный момент идет продление оформленных ранее документов, а все новые сертификаты для переболевших оформляются уже на год, сообщил ТАСС в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до года со дня выздоровления. Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев, поэтому было принято решение действие сертификатов о перенесенном ковиде продлить автоматически для всех, кто переболел в течение последнего года.