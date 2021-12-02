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Пандемия COVID-19
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Решения о продлении сертификатов переболевших ковидом до года приняты

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что идет продление оформленных ранее документов, а все новые сертификаты для переболевших оформляют уже на год

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Все необходимые решения о продлении до года срока действия сертификатов для переболевших ковидом приняты. В данный момент идет продление оформленных ранее документов, а все новые сертификаты для переболевших оформляются уже на год, сообщил ТАСС в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"Сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до года со дня выздоровления. Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев, поэтому было принято решение действие сертификатов о перенесенном ковиде продлить автоматически для всех, кто переболел в течение последнего года.

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