Минпросвещения утвердило новые аккредитационные показатели для школ и колледжей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения России утвердило новые аккредитационные показали для школ и колледжей, которые будут действовать в рамках бессрочной аккредитации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Приказами Минпросвещения России утверждены согласованные с Рособрнадзором аккредитационные показатели по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также аккредитационные показатели по образовательным программам среднего профессионального образования. С 1 марта аккредитация образовательных организаций становится бессрочной, но вводится аккредитационный мониторинг, который позволит осуществлять постоянное наблюдение за качеством обучения", - говорится в сообщении.

При получении государственной аккредитации школами будут учитываться такие показатели как соответствие структуры и содержания образовательных программ требованиям образовательных стандартов, а также результаты обучения, доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю преподаваемого учебного предмета за последние три года, обеспеченность каждого обучающегося учебниками из федерального перечня, наличие электронных библиотек, результаты оценки качества подготовки обучающихся. Каждому показателю присвоен свой удельный вес в баллах.

Эти показатели будут частично использоваться при проведении аккредитационного мониторинга и при проверках образовательных организаций. Мониторинг также учитывает долю выпускников, получивших допуск к государственной итоговой аттестации по итогам обучения в 9 и 11 классах, и долю выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным предметам при прохождении аттестаций.

При госаккредитации колледжей учитывается доля работников, имеющих стаж работы по профилю реализуемой образовательной программы, наличие электронной информационно-образовательной среды и внутренней системы оценки качества образования, качество подготовки обучающихся, оцениваемое на основе результатов выполнения диагностических работ.

Аккредитационный мониторинг в данном случае включает наличие электронной информационно-образовательной среды, участие обучающихся в оценочных процедурах, проводимых в рамках мониторинга системы образования, показатель трудоустройства выпускников в течение года после окончания обучения, результаты демонстрационных экзаменов. При проведении проверок в техникумах будут учитываться два показателя: качество подготовки студентов, оцениваемое с помощью диагностических работ, и наличие внутренней системы оценки качества образования. Ранее были утверждены аккредитационные показатели для вузов.