Победу в "Цифровом прорыве" предложили сделать дипломной работой выпускников

ИННОПОЛИС, 2 декабря. /ТАСС/. Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" может стать главным российским соревнованием для развития команд под решение задач реального сектора. С таким предложением выступил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком" Кирилл Меньшов в четверг на IТ-завтраке перед началом конкурса "Цифровой прорыв".

"У нас много внимания уделяется профессиональному уровню. <...> Но все, что сейчас создается вокруг нас, вся та цифра не создается одиночками. <...> Все создается командами. И именно в команды надо вкладываться. И "Цифровой прорыв" мог бы занять место главного российского соревнования. <…> Мы сейчас в вузах <...> группы начинаем ориентировать на "Цифровой прорыв", на участие в нем, на подтверждение и совершенствование собственных навыков командно-групповой работы", - сказал Меньшов.

По его словам, реальный сектор может ориентироваться в командной работе на киберспорт. "Мы учим команды, учим их групповой работе. И просто нужно стабильное расписание, стабильная сетка, на которую все по всей России могли бы ориентироваться. Было бы простое и легкое участие благодаря удаленной работе. Старшеклассники, акселераторы, вузы могли бы туда направлять команды. И это могло бы стать даже курсовой работой, дипломной работой - победа в "Цифровом прорыве". Предлагаю в этом направлении подумать", - сказал Меньшов.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.