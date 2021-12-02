Эксперт: число волонтеров в России увеличилось в восемь раз с 2013 года

МОСКВА, 2 декабря./ТАСС/. Количество добровольцев в России увеличилось с 2013 года в восемь раз и в настоящее время насчитывает около 3 млн официально зарегистрированных волонтеров. Об этом сообщила в четверг директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

"Бум, с одной стороны, социальной инициативы снизу, с другой стороны, поддержки на государственном уровне поспособствовал значительному, практически кратному увеличению числа волонтеров по сравнению с 2013 годом. Мы видим, что это количество увеличилось в восемь раз. На текущий момент насчитывается порядка 3 млн официально зарегистрированных людей, которые работают в качестве волонтеров", - сказала она на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

Кислицына добавила, что в настоящее время порядка 250 тыс. человек в России вовлечены в волонтерское движение "Мы вместе".

Численность добровольцев в России заметно выросла в последние годы, в том числе благодаря поддержке движения со стороны президента России Владимира Путина и правительства России. Если в 2003 году в волонтерских программах принимало участие 3% россиян, то сегодня, согласно социологическим опросам, 16% населения считают себя волонтерами. Число добровольцев, работающих на базе некоммерческих организаций, государственных, муниципальных и образовательных учреждений, превышает 7,5 млн человек.

О форуме

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.

Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Всего на участие в премии пришло 25,4 тыс. заявок.