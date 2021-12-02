СМИ: группа женщин провела акцию протеста в Кабуле

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Не менее 30 женщин устроили демонстрацию в афганской столице, городе Кабул, с требованием соблюдать их право на работу и образование. Об этом сообщило в четверг агентство Aamaj News.

Как следует из опубликованных видеоматериалов, в акции протеста приняли участие не менее 30 женщин. Они, по сведениям агентства, недовольны проводимой радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) политикой в отношении афганских женщин. "Работа и образование - наше право. Правительство [талибов] должно положить конец угнетению", - приводит агентство слова протестующих. Кроме того, демонстранты призвали к возобновлению работы школ для девочек.

После захвата в середине августа власти в Афганистане движением "Талибан" и временного прекращения образовательного процесса занятия в школах возобновились 19 сентября, однако к ним были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее представитель новых властей разъяснил, что девочки будут допущены в школы только после завершения подготовки к раздельному обучению. Помимо этого, талибы обязали женщин-телеведущих надевать хиджаб и указали СМИ воздержаться от показа драматических фильмов и передач с участием женщин-актрис.