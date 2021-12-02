Иннополис перевыполнил план обучения преподавателей для цифровой экономики в 2021 году

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Университет Иннополис перевыполнил годовой план по подготовке преподавателей и актуализации образовательных программ для цифровой экономики по заказу правительства РФ в текущем году. Об этом сообщила на форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Татарстане руководитель отраслевого направления АНО ВО "Университет Иннополис" Алина Постовалова.

Университет Иннополис в Татарстане до 2024 года проведет обучение 80 тыс. преподавателей российских вузов в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики". Над проектом работает 11 групп в разных отраслях, включая здравоохранение, транспорт, информационные технологии. В них входят топ-представители бизнеса, ведущие корпорации, профильные министры, различные образовательные организации.

"Три направления, которыми занимается наша рабочая группа. Первое - это обучение преподавателей, и сначала я приведу данные полностью по Иннополису. В этом году показатель проекта был 16 тыс. преподавателей, прошли обучение по факту 16 189 на 1 декабря. И мы еще не закончили, поэтому цифра эта будет еще больше", - заявила Постовалова.

Она добавила, что также выше плана уже показатель актуализация образовательных программ. При плане в 27 по факту университетом актуализировано 30 основных образовательных программ. Кроме того, в 2021 году было актуализировано 40 профессиональных стандартов.

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Российский ИТ-вуз сотрудничает с 52 академическими партнерами из 26 стран и с 194 индустриальными партнерами.