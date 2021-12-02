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Пандемия COVID-19

Эксперт: в России зафиксировано менее 20 случаев нового варианта коронавируса AY.4.2

Тенденции к заметному увеличению его доли нет, отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Менее 20 случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2, который является одним из подвидов дельта-штамма, зафиксировано в РФ на сегодняшний день, тенденции к заметному увеличению его доли нет. Об этом четверг сообщил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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"В России на настоящий момент выявлено менее двух десятков случаев заражений AY.4.2, пока нет тенденции к заметному увеличению доли этого подштамма", - сказал он. Хафизов отметил, что в настоящий момент нет доказательств, что последствия заражения этим вариантом коронавируса серьезнее, чем у других версий дельта-штамма.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".

29 октября Хафизов сообщал, что в РФ было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом: три из них в Москве и области, два - в Татарстане.

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