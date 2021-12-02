Эксперт: в России зафиксировано менее 20 случаев нового варианта коронавируса AY.4.2

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Менее 20 случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2, который является одним из подвидов дельта-штамма, зафиксировано в РФ на сегодняшний день, тенденции к заметному увеличению его доли нет. Об этом четверг сообщил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В России на настоящий момент выявлено менее двух десятков случаев заражений AY.4.2, пока нет тенденции к заметному увеличению доли этого подштамма", - сказал он. Хафизов отметил, что в настоящий момент нет доказательств, что последствия заражения этим вариантом коронавируса серьезнее, чем у других версий дельта-штамма.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".

29 октября Хафизов сообщал, что в РФ было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом: три из них в Москве и области, два - в Татарстане.