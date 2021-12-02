Глава ФНПР настаивает на продолжении вакцинации на предприятиях из-за нового штамма

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заверил, что необходимо продолжать вакцинацию на производствах в связи с рисками развития нового штамма коронавируса в России. Сегодня региональные предприятия проводят активную политику по вакцинации, и в случае, если нового локдауна в России не будет, рисков потери рабочих мест не возникнет.

"Сегодня в условиях развития нового штамма нам надо продолжать свою политику вакцинации: сейчас этот штамм, потом будет следующий. Сейчас идет вакцинация, и нужно ее твердо проводить", - сообщил он в четверг ТАСС.

Шмаков отметил, что предприятия в регионах в целом соблюдают ограничительные меры. "Везде, где я бываю в регионах, меры индивидуальной защиты соблюдаются на производствах и проводится активная работа по соблюдению санитарных норм и вакцинации - это сегодня самое главное", - добавил Шмаков.

По его словам, если в России не будет нового локдауна и предприятия не будут вновь закрываться в условиях пандемии, то рисков потери рабочих мест нет. "Если [предприятия] закроются - риски [потери рабочих мест] существуют, если не закроются - не существует. Никто не знает, что дальше будет. Сегодня все мобилизованы и борются с новым штаммом", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.