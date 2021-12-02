Лавров на встрече с Блинкеном в шутку попросил журналистов "не кричать на него"

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в начале встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутку попросил представителей СМИ, выкрикивающих вопросы, не кричать на него, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США традиционно вызывают повышенный интерес у журналистов. После вступительных слов представителей СМИ попросили покинуть зал переговоров, но перед этим журналисты успели выкрикнуть из толпы несколько вопросов.

"Готов ли Вашингтон дать Москве правовые гарантии безопасности?" - поинтересовался один из журналистов. "Не кричите на нас", - с улыбкой парировал Лавров, после чего журналистам все же пришлось покинуть комнату.

Лавров возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. На полях форума он также проведет ряд двусторонних встреч.