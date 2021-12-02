Попова: заболеваемость ковидом в России по итогам ноября снизилась более чем на 20%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в РФ стабилизируется, по итогам ноября по стране наблюдается общее снижение заболеваемости ковидом более чем на 20%. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это 6-8%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов почти на 30%. Плюс это говорит о стабилизации ситуации <...>, в разных субъектах по-разному", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Отвечая на вопрос о том, когда пандемия может завершиться, Попова отметила, что нужно стремиться к достижению необходимого уровня коллективного иммунитета, а также четко соблюдать все санитарные меры, которые не дадут вирусу переходить от одного человека к другому. "Таким образом остановим его распространение в первую очередь у нас в стране", - рассказала она, добавив, что коронавирусная инфекция уже "приобретает свою сезонность".