Глава Росводресурсов заявил, что начинающийся период многоводья Байкала продлится 15 лет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Многоводный период начался на озере Байкал и других водоемах Сибири, он продлится 15 лет. В этой связи в 2022-2023 гг. в рамках нацпроекта будут проведены исследования уровневого режима озера, заявил в четверг глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Прогнозы такие, что мы вступили в 15-летний многоводный период и Байкала, и Сибири в целом. К этому нужно быть готовым как с точки зрения режима регулирования озера, так и с точки зрения хозяйства на паводкоопасных территориях. Прогнозы говорят о том, что многоводная фаза продлится лет 15", - сказал он на итоговой пресс-конференции в "Комсомольской правде".

Он отметил, что учитывая уникальность экосистемы Байкала, уровневый режим целиком влияет на разнообразие Байкальской экосистемы, поэтому вопрос изменения диапазона регулирования озера требует высокого научного обоснования.

"В этой связи в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" мы предусматриваем научные исследования, которые приведут нас к экспертизе существующего уровневого режима и рекомендациям по необходимости и допустимости корректировки уровненного режима. <...> Планируется, что в течение 2022-2023 года эта работа будет завершена", - добавил он.

По словам Кириллова, исследование будет проводить Сибирское отделение академии наук, в нем примут участие 9 научных организаций.