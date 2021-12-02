В Госдуму внесли законопроект, расширяющий направления волонтерской деятельности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты Сергеем Неверовым и председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли на рассмотрение законопроект, который расширяет перечень направлений волонтерской деятельности и включает в них в том числе содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. Текст документа размещен в думской электронной базе в четверг.

Поправки предлагается внести в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". В частности, в качестве целей волонтерской деятельности предлагается указать в том числе содействие в ликвидации ЧС и их последствий, в профилактике и тушении пожаров, в проведении аварийно-спасательных работ.

Как отмечают авторы инициативы, такое нововведение целесообразно, так как, по данным МЧС, в 2018-2020 годах "некоммерческие организации участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций около 40 тыс. раз и более 24,5 тыс. раз - в ликвидации их последствий".

"Показатели ежегодно растут. За три прошедших года силами некоммерческих организаций самостоятельно потушено порядка 17 тыс. пожаров, принято участие в тушении почти 70 тыс. пожаров в составе дополнительных сил", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, подчеркивают авторы инициативы, в ходе пожароопасного периода 2020 года добровольцы в каждом третьем случае первыми прибывали к месту пожара и организовывали его тушение до прибытия противопожарной службы.

Расширение спектра направлений волонтерской деятельности позволит таким некоммерческим организациям пользоваться мерами поддержки, установленными законом, "что будет способствовать активизации общественной инициативы", отмечают авторы инициативы.