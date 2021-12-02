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Число зон подтопления от наводнений вырастет на 20% из-за изменений климата

Сейчас зон подтопления в России 8,5 тыс., отметил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количества зон подтопления в населенных пунктах России увеличится на 20% или на 1,5-2 тыс. в связи с глобальными изменениями климата в ближайшие годы, заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов в четверг.

"Если накладывать климатические изменения, то я допускаю, что уже сегодня это количество может увеличиться процентов на 20. Это точно", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Кириллова, в настоящее время зон подтопления в России 8,5 тыс. "Смело можно исходить, что еще 1,5-2 тыс. Это та серая зона, которую мы должны будем высветить в ближайшие годы", - отметил глава Росводресурсов.

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