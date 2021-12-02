Около 3% свердловских педагогов временно отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Почти 3% школьных учителей и сотрудников допобразования Свердловской области временно отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Всего в Свердловской области более 38 тысяч педагогов. В случаях, когда есть возможность перевести непривитого работника на удаленный режим работы, руководство учебного заведения идет этим путем: на данный момент на дистант временно переведены 0,5% работников. Если дистанционный формат невозможен, педагог временно отстраняется от работы. Сегодня это около 2,6% работников, включая не только школьных учителей, но и сотрудников учреждений допобразования", - сказали в департаменте.

Там добавили, что обязательная вакцинация работников образования - требование Роспотребнадзора. "В целом для педагогических работников вакцинопрофилактика опасных заболеваний всегда была обязательной. Это связано со спецификой профессии", - сказали в департаменте.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 2 декабря, в регионе за сутки зарегистрирован 698 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 180 671, выписаны 157 789 человек, умерли 8 493. По данным заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова на 24 ноября, более 55% взрослых жителей области вакцинированы.