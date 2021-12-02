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Особый режим из-за неблагоприятных метеоусловий продлили в двух алтайских городах

Он будет действовать до 3 декабря

БАРНАУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязнения в воздухе, сохраняются в Алтайском крае, в связи с чем особый режим продлен в Барнауле и Бийске до 3 декабря, сообщает в четверг Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 16:00 (12:00 мск) 2 декабря до 12:00 (08:00 мск) 3 декабря на территории Бийска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия - прим. ТАСС) первой степени опасности. 3 декабря в вечерние и ночные часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула. Возможен повышенный уровень загрязнения в отдельных районах города", - говорится в сообщении.

30 ноября в Барнауле и Бийске было объявлено штормовое предупреждение в связи с НМУ первой степени опасности.

Во вторник в Барнауле температура воздуха составляет минус 7 градусов.

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