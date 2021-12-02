Twitter удалил около 70 аккаунтов, якобы связанных с РФ и ведущих информационные кампании

ТАСС, 2 декабря. Американская социальная сеть Twitter удалила 66 учетных записей, якобы связанных с Россией и, по утверждению администрации сервиса, продвигавших некие интересы в Центрально-Африканской Республике, Ливии и Сирии. Об этом сообщается в четверг в заявлении соцсети.

"Мы удалили группу из 16 аккаунтов <...>, которые пытались [провести] информационную операцию в Центрально-Африканской Республике", - указано в сообщении под заголовком "Россия".

"Мы также удалили группу из 50 аккаунтов, которая осуществляла нападки на гражданское правительство Ливии и деятелей, которые его поддерживают, и при этом в значительной мере выражала поддержку геополитической позиции России в Ливии и Сирии", - добавили в компании.

В пресс-релизе указано, что всего соцсеть за последнее время удалила 3 465 учетных записей, ведущих "кампании по манипуляции" общественным мнением. Помимо аккаунтов, якобы относящихся к РФ, были удалены страницы, связанные, как считают специалисты соцсети, с Мексикой, КНР, Танзанией, Угандой и Венесуэлой. "Все аккаунты и весь опубликованный контент, относящиеся к этим операциям, были навсегда удалены с сервиса", - указал Twitter.