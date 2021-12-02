Путин направил приветствие участникам финала конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам финала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который проходит в городе Иннополис в Татарстане 2-4 декабря. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня он [конкурс] объединяет десятки тысяч одаренных, инициативных людей по всей стране как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов. Все они получают отличный шанс продемонстрировать свои таланты и творческий потенциал, предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, технических, производственных задач", - отметил президент.

По словам главы государства, мероприятие неизменно привлекает внимание экспертного сообщества, представителей органов власти и компаний-работодателей. "Отрадно, что ваш конкурс состоялся, занял достойное место в календаре наиболее значимых событий в сфере информационных технологий, укрепил свой авторитет и традиции", - добавил Путин.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.