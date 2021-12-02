Прах соратника Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена захоронен в некрополе Дома инвалидов

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Прах погибшего в "русскую кампанию" 1812 года генерала Шарля Этьена Гюдена захоронен в четверг в некрополе парижского Дома инвалидов. Французскому военачальнику, чьи останки обнаружили два года назад французские и российские ученые в ходе совместной археологической экспедиции под Смоленском, были отданы государственные и военные почести, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В почетном дворе Дома инвалидов был выстроен караул Республиканской гвардии. Мемориальную церемонию открыла министр-делегат при министре вооруженных сил республики Женевьев Даррьессек. Она приветствовала потомков военачальника, представителей французского военного командования, российских дипломатов и других почетных гостей.

Как рассказала Даррьессек, в июле ей было доверено принимать прах Гюдена, доставленный в Париж из Москвы. "Это стало историческим событием, - считает она. - На родину два столетия спустя вернулся великий солдат". Она поблагодарила российские власти за эффективное содействие поискам останков французского военачальника и проведенные научные экспертизы, а также за помощь в переносе останков Гюдена на родину. "Франция благодарит Россию за этот благородный жест", - сказала она.

Одноклассник императора

Представитель правительства напомнила основные вехи жизненного пути французского полководца. Родившийся на берегах Луары в феврале 1786 года, он еще в детстве был определен на военную службу, став слушателем Бриеннской военной школы, где учился Наполеон. Выдвинутый впоследствии одноклассником-императором на командные посты в армии, Гюден по его приказу первым вступил в Берлин в период "прусской кампании" в 1806 году. Их дружба продолжалась до конца дней военачальника.

Жизнь 44-летнего французского дивизионного генерала (соответствует званию генерал-лейтенанта в армиях других стран) оборвалась в августе 1812 года. Он умер спустя три дня после боя у Валутиной горы, в котором оружейным выстрелом ему оторвало ногу. Смерть соратника, который вскоре должен был стать маршалом Франции, Наполеон называл огромной потерей.

В некрополе Дома инвалидов граф похоронен рядом с наполеоновскими маршалами Бертраном и Мортье. "Имя Гюдена высечено под сводами Триумфальной арки в Париже, и он, безусловно, заслужил эти посмертные почести на родине", - считают в Обществе памяти Наполеона.

"Этого дня ждали несколько поколений нашей семьи, - сказал корреспонденту ТАСС старший среди потомков военачальника, граф Альберик д’Орлеан. - Мы благодарны России за ее согласие провести археологические раскопки, чтобы найти останки генерала, пришедшего на ее землю два столетия назад с французской армией".

Родные просили разрешения перенести прах Гюдена на родину в этом году, когда отмечается 200-я годовщина смерти Наполеона l. Избранная для похорон дата, напомнили они, связана сразу с несколькими событиями наполеоновской эпохи: 2 декабря 1804 года Наполеон короновался в Соборе Парижской Богоматери, возложив на себя корону императора французов. Из 40 выигранных им сражений император считал своим важнейшим успехом победу 2 декабря 1805 года в битве под Аустерлицем.

Потомки породнились с Россией

Наполеон пережил своего школьного товарища на девять лет. В конце жизни, уже в изгнании, французский император, согласно дневнику графа Эммануэля де Лас-Каза, называл "русскую кампанию" 1812 года роковой ошибкой своей жизни. По мнению французского историка, члена Французской академии Жан-Мари Руара, Наполеон, привыкший к легким победам в Европе, недооценил стойкость русских и их способность к сопротивлению. "Свое главное поражение французский император потерпел в России", - считает биограф императора.

Война 1812 года не смогла помешать сближению народов, полагает известный историк, профессор Сорбонны Мари-Пьер Рей. "После этой исторической драмы Россия первая протянула руку Франции", - отметила она. По ее мнению, победитель в войне с Наполеоном - Александр I - в послевоенный период приложил решающие усилия, чтобы "сохранить величие и силу Франции, которые считал необходимыми для блага Европы".

Русский император "постарался добиться для побежденной Франции относительно мягких условий мира", и, по словам профессора Рей, не допустил расчленения страны, на чем настаивали Англия и Пруссия: она сохраняла границы, существовавшие до наполеоновских походов, и освобождалась от уплаты контрибуции. Вступившие в Париж в марте 1814 года русские войска получили от Александра I приказ о "безупречном поведении" и неукоснительно его выполняли.

Как рассказал корреспонденту ТАСС граф д’Орлеан, потомки Гюдена породнились с Россией. "Моя жена - русская, наши дети - одновременно и французы, и русские", - подчеркнул он. Дом инвалидов, где проходила в четверг французская мемориальная церемония, был основан в Париже 350 лет назад, в 1671 году, для оказания помощи пострадавшим на войне офицерам и солдатам. В декабре 1840 года в находящийся на его территории собор были перенесены останки Наполеона, доставленные с острова Святой Елены.