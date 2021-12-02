ВОЗ направляет в ЮАР бригаду специалистов

ПРЕТОРИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет в провинцию Гаутенг в ЮАР - эпицентр вспышки омикрон-штамма коронавируса - бригаду специалистов для содействия в борьбе с ним. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на регионального директора по чрезвычайным операциям ВОЗ в Африке Салама Гея.

По его словам, организация намерена оказать помощь в производстве и распределении медицинского кислорода.

Накануне в ЮАР второй день подряд было зафиксировано удвоение суточного прироста числа заболевших COVID-19. По данным Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), в среду число новых инфицированных COVID-19 составило 8 561 по сравнению с 4 373 днем ранее. В понедельник этот показатель составлял 2 273. Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 6 168 по сравнению с 3 143 днем раньше. Омикрон-штамм выявлен в пяти из девяти провинций ЮАР. НИИЗ не раскрывает, сколько среди заболевших тех, кто инфицирован новым штаммом, однако его специалисты сообщили в среду, что этот вариант коронавируса выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в текущем месяце.

НИИЗ также сообщил в среду, что впервые омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР 8 ноября. Он был выявлен у пациента, находившегося на территории провинции Гаутенг.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале минувшего месяца, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Также уже установлено, что штамм обладает повышенной способностью к распространению. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР, речь идет о нескольких тысячах заболевших. На текущий день омикрон-штамм уже обнаружен на территории 20 стран мира.