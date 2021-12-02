Попова: результаты оценки возможности выдачи QR-кодов людям с антителами будут вскоре

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Результаты российских исследований о возможности выдачи QR-кодов лицам с антителами к коронавирусу, у которых нет официально подтверждения, что они переболели ковидом, ожидаются в ближайшее время. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Учитывая актуальность этого вопроса, <...> специалисты и Минздрава, и наших исследовательских институтов ищут решение как определить, что человек в самом деле защищен, <...> [идет] оценка этого иммунитета, формирование этой оценки. Это научное исследование, которое сейчас проводится. Я думаю оно в ближайшие дни будет завершено и мы получим результаты и ответ на этот вопрос", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Попова уточнила, что речь идет о комплексе оценочных показателей, которые смогут дать понимание, что человек перенес заболевание и он защищен от инфекции. "Следующих этап - это [установить] достаточно определяемый уровень антител. Сегодня этот вопрос стоит перед здравоохранением многих стран, однозначного решения нет, вообще решения пока нет ни в одной стране мира", - заключила она.