Депутаты думы Томской области поддержали законопроект о QR-кодах в регионе

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Томской областной думы на собрании в четверг поддержали большинством голосов федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщили журналистам в пресс-службе областной думы.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Совет Думы направил документ в рассылку для обсуждения в субъекты РФ, в Общественную и Счетную палаты РФ, Совет Федерации.

"Сегодня в ходе третьего собрания думы, прошедшего путем заочного голосования, областные депутаты поддержали проект федерального закона о введении дополнительных ограничений на посещение общественных мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в заочном голосовании приняли участие все 42 депутата, из которых 27 проголосовали "за", а 15 - "против".

Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

О ситуации с коронавирусом в Томской области

Ограничения из-за нового коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продлили бессрочно. В октябре из-за роста заболеваемости ковидом в Томской области ужесточили ограничения, с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 56 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,8 раза - с 100 до 280, однако к концу ноября из-за введенных ограничений рост удалось снизить до 230 случаев. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, был связан с низкими темпами вакцинации. Первый компонент прививки от COVID-19 поставили к середине октября около 46% взрослого населения, в настоящее время - порядка 70%.