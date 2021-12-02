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Путин распорядился выделить 58 млн рублей на выплаты участникам обороны Севастополя

Участники военных действий получает по 50 тыс. рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 58 млн рублей на единовременные выплаты по 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента Российской Федерации 58 млн 350 тыс. рублей Минфину России для предоставления указанных средств бюджету г. Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей лицам, награжденным медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осажденного Севастополя", - говорится в документе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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