Глава Росводресурсов: меры по защите Байкала от отходов с БЦБК реализуют до конца 2021

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчистка русел рек в районе Байкальского бумажно-целлюлозного комбината (БЦБК) для защиты озера Байкал от возможного попадания отходов завершится до конца текущего года. Об этом сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Первое - это расчистка русел рек в районе скопления отходов. Мы определили четыре водных артерии, которые требуют расчистки. В этом году все работы будут уже завершены. <...> Это с точки зрения повышения пропускной способности русел для того, чтобы воды с селевыми потоками не попали на промплощадку БЦБК и не было соприкосновения с отходами и попадания этих отходов в озеро", - сообщил он на пресс-конференции в Москве в четверг.

По словам Кириллова, в настоящее время ведется расчистка последней реки. Работы по трем рекам завершены.

БЦБК и отходы

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска с населением более 12 тыс. человек, расположенного на южном берегу Байкала в Иркутской области. В накопителях комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов производства. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года. В настоящее время готовится проект ликвидации отходов и рекультивации территории. Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска. Его уже утвердили власти Иркутской области.

В сентябре вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что в Байкальске в ближайшее время планируют провести масштабную реновацию с использованием деревянного домостроения. Таким образом, Байкальск в будущем станет первым в России экогородом.