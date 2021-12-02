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Пандемия COVID-19
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Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих их ЮАР и граничащих с ней стран

Глава Роспотребнадзора отметила, что "таких людей совсем немного"
© Максим Киселев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Двухнедельный карантин для граждан, пребывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели в России, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Теги
ЮАРРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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