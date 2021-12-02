Попова сообщила, что штамм "омикрон" в России пока не выявили

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" в России пока не выявлен, в том числе благодаря принятым мерам защиты, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ пока не выявлен новый штамм, меры защиты срабатывают", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Попова сообщила, что лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за рисков появления в РФ штамма "омикрон".

"Мы попросили всех, кто работает в российских научно-исследовательских организациях, максимально ускорить проведение исследований того материала, который у них сегодня есть. И поэтому я знаю, сегодня многие лаборатории и лаборатории институтов Роспотребнадзора работают круглосуточно для того, чтобы как можно скорее понять, есть или нет ["омикрон" в РФ] и увидеть то, чего мы сегодня еще не видим", - сказала она.

Попова сообщила, что вакцинация против коронавируса снижает риски от нового омикрон-штамма

"Иммунитет, который сформировался после болезни и прививки, сделает риски от этого нового [штамма] очень небольшими", - сказала она.

Попова добавила, что правительство разрабатывает план реагирования на возможные мутации коронавируса, в том числе на штамм "омикрон".

"Мы зачем делаем прививки, чтобы организм научился очень быстро узнавать вирус и включать все необходимые системы, чтобы отразить вирус или локализовать его, - сказала глава Роспотребнадзора. - Делаем прививку для распознавания, мы как будто даем иммунитету фотографию и ему тогда не нужно много времени тратить, чтобы распознать вирус".

"Омикрон" может быть заразнее других штаммов коронавируса, но пока нет данных, что он вызывает более тяжелое течение болезни, отметила глава Роспотребнадзора.

Попова считает, что не пустить в Россию новый омикрон-штамм коронавируса не представляется возможным, но можно своевременно его выявить и принять меры.