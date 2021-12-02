Минздрав Индии сообщил о первых двух случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Первые два случая заражения новым омикрон-штаммом коронавируса выявлены в юго-западном индийском штате Карнатака. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии сообщил в четверг телеканал NDTV .

По данным ведомства, первыми заразившимися новым вариантом коронавируса в Индии стали двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет. Их имена и национальность не называются в целях конфиденциальности. Как сообщает, в свою очередь, газета Times of India, омикрон-штамм был выявлен у прибывших в страну двух иностранцев.

"Определяется круг контактов заболевших. Никаких тяжелых симптомов у заразившихся омикрон-штаммом нет, как во всех таких случаях по всему миру", - сказал на брифинге представитель индийского Минздрава Лав Агарвал.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.