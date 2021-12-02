Папа Римский принял отставку архиепископа Парижа

ВАТИКАН, 2 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа парижского диоцеза Католический церкви Франции Мишеля Опети. Об этом сообщила в четверг служба печати Святого престола.

"Святой отец принял отставку от управления архиепархией города Париж (Франция), представленную Мишелем Опети, - отмечается в сообщении. - Он назначил Жоржа Понтье апостольским администратором <...> той же архиепархии".

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Опети направил понтифику письмо с соответствующей просьбой из-за появления в СМИ слухов о его интимной связи с одной из прихожанок. По ее данным, Опети направил письмо еще 22 ноября - в этот день в журнале Le Point вышла большая статья об архиепископе, в которой среди прочего утверждалось, что он состоял в отношениях с прихожанкой в 2012 году, когда еще занимал должность генерального викария. 25 ноября его прошение было доставлено в Ватикан. Опети подтвердил, что в 2012 году одна женщина проявляла к нему повышенный интерес, однако категорически опроверг наличие сексуальной связи с ней.

"Бог дал, Бог взял", - прокомментировал Опети решение Святого престола. В письменном обращении, опубликованном на сайте парижской католической епархии, он повторил, что направил в Ватикан прошение об отставке лишь для того, чтобы защитить епархию от раскола.

"Меня, конечно, очень встревожили нападки в мой адрес. Сегодня я благодарю Бога за то, что в моем сердце царит умиротворение. Я благодарю многих людей, которые проявили ко мне доверие и привязанность в течение последних дней. Я молюсь за тех, кто, возможно, желал мне зла, - написал он. - Я прошу прощения у тех, кому я мог причинить боль, и заверяю вас в своей глубокой дружбе и моих молитвах, которые всегда будут с вами".