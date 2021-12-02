Ставрополье рассчитывает привлечь около 2 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены привлечь около 2 млрд рублей господдержки для восстановления прав обманутых дольщиков в ближайшие два года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора края по итогам совещания с участием гендиректора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константина Тимофеева.

"Фондом рассматриваются возможности для расширения финансирования, которое может быть направлено для устранения в крае проблемных объектов. [Губернатор] Владимир Владимиров подчеркнул, что уже принятые решения позволят привлечь около 2 млрд рублей государственных средств для восстановления прав ставропольских дольщиков в 2022-2023 годах. Основная часть средств поступит из федеральных источников", - говорится в сообщении.

По информации краевого правительства, с 2013 года в регионе восстановлены права более 4 тыс. обманутых дольщиков. "Используем для этого различные механизмы - взаимодействуем с подрядчиками, с правоохранительными органами, а также с Фондом защиты прав дольщиков. Благодарим за эту поддержку", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Согласно информации краевого Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, на начало 2021 года в регионе насчитывалось 47 проблемных домов с 2,1 тыс. дольщиков. В 2021 году удалось восстановить права на 186 жилых помещений в Ставрополе и Пятигорске. До конца года аналогичная работа будет завершена по 215 помещениям в Ставрополе, Ессентуках и Пятигорске.