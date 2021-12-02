Спортивные мероприятия регионального уровня в Тюменской области отменены до конца года

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Все региональные спортивные мероприятия в Тюменской области до конца 2021 года отменены для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в приказе, опубликованном департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции <...> приказываю отменить проведение региональных физкультурных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий Тюменской области на 2021 год, запланированных к проведению в период с 01 по 31 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо сообщила, что в регионе суточный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 20,49 на 100 тыс. населения, что выше, чем в УрФО, на 12,7%. За последнюю неделю увеличение заболеваемости отмечено в 11 муниципальных районах из 26.

За минувшие сутки зарегистрировано 311 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 81 502 случая, выздоровели 63 394 человек, полный курс вакцинации прошли 783 977. Согласно данным с сайта "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет в регионе составляет 59,3%.