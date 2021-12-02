Власти Петербурга сообщили, что город вышел на плато по распространению COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Замедление темпов распространения новой коронавирусной инфекции отмечается в Петербурге, на данный момент город вышел на плато по росту заболеваемости. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных [случаев], но и тех, которые дает Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю <...> о том, что мы вышли на некое плато. <...> Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон", - сказал он.

По его словам, также в Петербурге показатель вакцинации от COVID-19 остается выше среднего по стране. Ежедневно в городе делают прививки более 450 человек на 100 тыс. населения. "Последние недели мы видим темп первично вакцинированных примерно в 17 тыс. Я понимаю, что две недели назад было 20 тыс., но и 17 тыс. - это замечательный показатель, который позволяет нам говорить о том, что уверенно формируется достаточно быстрыми темпами необходимая иммунная прослойка", - отметил Лисовец.

По его данным, в Петербурге остаются свободными более 25% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, что свидетельствует о сокращении числа больных в стационарах города. Так, за ноябрь количество коек было сокращено с 9,4 тыс. до 7,9 тыс., закрыт один из ковидных госпиталей в павильоне "Ленэкспо", в обычный режим работы переведен основной корпус Госпиталя для ветеранов войн. "Если потребуются резервы коек, они в городе есть, кроме того, в декабре будет открыт новый корпус больницы Святого Георгия, который принесет нам дополнительные возможности", - добавил председатель комитета.

Согласно данным пресс-службы администрации города, всего в Санкт-Петербурге пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц. В стационарах сейчас находятся более 5,8 тыс. человек, что меньше на 252 пациента, чем в начале недели. Амбулаторное лечение проходят более 28,9 тыс. человек, 28,6 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находится 571 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 289 пациентов. С начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 2,1 млн человек, более 2,2 млн завершили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 792 314 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 731 844 человека (3 106 за сутки), умерли 26 320 (57 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 623 случая заражения.