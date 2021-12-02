Садовничий предложил чаще проводить встречи по темам, требующим помощи ведущих вузов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Профессиональные съезды или школы по таким предметам как, например, генетика и биотехнологии, с участием ведущих вузов должны проходить чаще. Об этом заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий в четверг на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Я предложил бы делать, сейчас есть такие условия хорошие, съезды профессиональные. <...> Я думаю, что наша задача, ректорского сообщества и Союза ректоров, проводить такие съезды чаще, школы, в том числе летние школы по тем новейшим предметам, которые требуют помощи ведущих университетов", - заявил Садовничий в рамках сессии "Третья миссия университетов: возможности вузов для местных сообществ".

Ректор привел в качестве примера таких предметов генетику и биотехнологии. Она также напомнил, что неделю назад МГУ провел один из таких съездов, посвященный математике.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает 7 направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Всего на участие в премии пришло 25,4 тыс. заявок.