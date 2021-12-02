Гору в Северной Осетии гору назвали в честь советского разведчика Ботяна

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 декабря. /ТАСС/. Имя советского разведчика, участника Второй мировой войны, полковника Алексея Ботяна присвоили горе в Северной Осетии. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, текст которого приводится на портале правовой информации.

"В соответствии с федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения парламента Республики Северная Осетия-Алания для увековечения памяти советского разведчика, участника Второй Мировой войны, Героя Российской Федерации полковника Ботяна А. Н. присвоить наименование "Алексея Ботяна" безымянной горе", - говорится в сообщении.

Именем Ботяна назовут гору на хребте Соудор на территории Ирафского района.

Ботян был полковником госбезопасности в отставке. Его трижды представляли к званию Героя Советского Союза (в 1945, 1965 и 1974 годах), однако разведчик так и не был его удостоен. По предположению самого Ботяна, партийных работников смущало, что в 1939 году он служил в польской армии и бежал из плена. Высшую государственную награду ему вручили лишь в мае 2007 года.

Ветерану разведки было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова в годы Великой Отечественной войны, и за предотвращение его уничтожения немецко-фашистскими захватчиками. Он также награжден двумя орденами Красного Знамени (1943, 1965), орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени (1985), орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством" IV (2017), польским Орденом воинской доблести (Virtuti Militari), медалями СССР, Польши и Чехословакии.

Почетный гражданин города Илжа (Польша). Лауреат Международной премии Андрея Первозванного "Вера и Верность" за мужество на фронтах Великой Отечественной войны и преданное служение Отечеству (2013).