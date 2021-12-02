Гостиничный фонд Нижнего Новгорода на новогодние праздники заполнен наполовину

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Заполняемость гостиниц Нижнего Новгорода на новогодние праздники уже достигла почти 50%, что значительно выше показателей прошлого года. Основным фактором такой заполняемости является 800-летие города, сообщил в четверг в кулуарах финальных мероприятий X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Ульяновске директор департамента туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

"На сегодняшний день загрузка - 47%, это уже оплаченный номерной фонд. Разница с прошлым годом просто колоссальная, но номерной фонд готов к этому", - рассказал Яковлев.

Он добавил, что Нижний Новгород находится на третьем месте среди городов РФ по популярности у туристов в новогодние праздники. Власти рассчитывают, что город улучшит свои позиции к середине декабря. "Я думаю, что к концу следующей недели мы будем минимум вторые по популярности. Это связано с тем, что у нас в регионе держались долго самые жесткие ограничения в ПФО и в ЦФО по коронавирусной инфекции. Но мы приняли несколько дней назад изменения в указ, которые дадут возможность сохранить всю индустрию, это даст возможность туристам комфортно отдохнуть", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в первую очередь на показатель загруженности гостиниц повлияло 800-летие города. "Это первый и сильнейший драйвер. Один из немногих городов, который удостоился трансляции в пятницу в прайм-тайм Первого канала с главным шоу. Это дало возможность показать красоту города, культурное достояние региона на всеобщее обозрение. Тот объем федеральных и международных мероприятий, которые прошли в городе, тоже сформировал большую повестку", - отметил Яковлев.

Также, по его словам, важную роль играет и титул "Новогодней столицы России - 2022".

В январе власти Калуги передали представителям Нижнего Новгорода символ проекта "Новогодняя столица России" - хрустальную снежинку. Также город в 2021 году празднует 800-летний юбилей, в программу вошло около 150 мероприятий из различных сфер.