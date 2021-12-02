Участниками конкурса "Цифровой прорыв" за три года стали четверть миллиона человек

ИННОПОЛИС, 2 декабря. /ТАСС/. Четверть миллиона человек приняли участие в конкурсе "Цифровой прорыв" за три года. Об этом журналистам после церемонии открытия конкурса в Иннополисе сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Сегодня мы открываем, уже открыли финал третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв". За время его прохождения поучаствовали четверть миллиона человек. Огромное количество решений, огромное количество кейсов, над решением которых бились команды. И самое главное, что по опросу участников, 86% тех, кто попробовал себя в этом проекте, сказали, что он помог им с точки зрения собственного развития", - сказал Комиссаров.

По его словам, платформа "Цифровой прорыв" дает возможность самореализации. "Ребятам предстоит очень непростая задача: фактически двое суток без сна работать над решением сложнейших задач, за которые мы очень благодарны нашим партнерам <...>. Благодарны потому, что постановка задачи тоже требует больших усилий, и за то, что эти задачи все реальные, их решение нужно нашим партнерам, и я уверен, что участники найдут интересные подходы, за очень короткое время смогут решить сложнорешаемые задачи", - сказал Комиссаров.

"Цифровой прорыв" является флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.