Более 90 групп в детсадах Тюменской области закрыли на карантин из-за коронавируса

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Более 90 групп в 53 детсадах и пять классов в пяти школах закрыли на карантин из-за коронавируса в Тюменской области. Недельный показатель заболеваемости среди детей вырос на 40%, сообщили журналистам в четверг в информационном центре областного правительства.

"По итогам 47-й недели среди взрослого населения заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 9%. При этом среди детей недельный показатель заболеваемости вырос на 40% по отношению к предыдущей неделе. По данным на 1 декабря, в регионе закрыты на карантин по COVID-19 92 группы в 53 детсадах и пять классов в пяти школах", - говорится в сообщении.

На заседании областного оперштаба глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила о том, что общая заболеваемость за 47-ю неделю снизилась на 4,2% по отношению к предыдущей неделе. Суточный показатель заболеваемости на 2 декабря составляет 20,2 на 100 тыс. населения. Кроме того, среднесуточный охват населения тестированием на коронавирус за прошедшую неделю составил 440 на 100 тыс. населения, что на 46% выше установленного для регионов норматива.

За минувшие сутки зарегистрировали 311 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировали 81 502 случая, выздоровели 63 394 человека, полный курс вакцинации прошли 783 977. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 59,3%.