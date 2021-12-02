Минюст предлагает не сдавшим экзамен на адвоката давать вторую попытку только через год

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минюст России предлагает людям, не сдавшим адвокатский экзамен, давать вторую попытку не ранее, чем через год. Как сообщил замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын в интервью ТАСС, сведения о не сдавших экзамен претендентах будут содержаться в новом Едином государственном реестре адвокатов.

"Предлагается закрепить положение о том, что лица, не сдавшие квалификационный экзамен, не вправе будут претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности ранее, чем через год", - сказал Бесхмельницын.

Замминистра отметил, что сегодня опубликован для общественного обсуждения законопроект, который предусматривает создание нового реестра. "В нем будет информация также о лицах, не сдавших квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката, а также лицах, в отношении которых принято решение о возможности их допуска к повторной сдаче экзамена по истечении определенного срока, - отметил Бесхмельницын. - Это позволит исключить случаи сдачи экзамена с нарушением срока, который прописан в законе об адвокатуре".

Еще одна новелла будет касаться права адвоката практиковать после успешной сдачи экзамена. Как пояснил Бесхмельницын, "проектом предлагается закрепить, что адвокат получает свой статус с момента принесения присяги, после успешной сдачи квалификационного экзамена, а право осуществления адвокатской деятельности возникает только после внесения об адвокате сведений в Единый государственный реестр адвокатов". Сейчас же квалификационная комиссия принимает решение о присвоении претенденту, успешно сдавшему экзамен, статуса адвоката. А решение вступает в силу со дня принятия им присяги, то есть до внесения территориальным органом Минюста России сведений в региональный реестр адвоката. "Предлагаемое нами изменение позволит устранить правовую неопределенность в случае, когда по итогам успешной сдачи экзамена решением квалификационной комиссии претенденту присвоен статус адвоката, что означает получение им права осуществлять адвокатскую деятельность, однако в результате его уклонения от принесения присяги адвоката сведения о нем отсутствуют в реестре адвокатов", - считает замминистра.

Ведение реестра

Бесхмельницын отметил, что все сведения, которые сейчас содержатся в существующем реестре адвокатов, будут интегрированы в новый Единый реестр. Ответственным за его ведение будет Минюст России, а вносить в него сведения о статусе, удостоверении, членстве в адвокатской палате региона будут территориальные органы министерства. Сейчас территориальный орган Минюста самостоятельно ведет региональный реестр адвокатов, в результате чего лишенный статуса в одном регионе адвокат может получить статус в другом. Минюст считает, что Единый реестр должен прекратить подобную практику.

"Предполагаю, что профессиональное сообщество поддержит наше стремление навести порядок в таком важном фактически квазигосударственном институте как адвокатура. При этом, конечно же, будет критика, связанная с тем, что для части адвокатуры приятней и выгодней существовать вне правил. В любом случае, мы готовы к конструктивному диалогу", - добавил Бесхмельницын.

Экзамен на адвоката

Минюст предлагает внести изменения и в порядок сдачи адвокатского экзамена. "Конфигурация действующего закона об адвокатуре, который был разработан в начале 2000-х годов, не полностью отвечает современным потребностям и не создает оптимальных условий для пополнения адвокатского сообщества высокопрофессиональными юристами, практикующими вне корпорации, - считает замминистра. - Нас действительно сильно беспокоит кадровый вопрос и уровень профессионализма современных адвокатов".

В частности, предлагается уравнять состав квалификационной комиссии, включив в нее одного представителя от научного сообщества, который обладает необходимой квалификацией и профессионально занимается научной или научно-технической деятельностью. "К примеру, это доктора либо кандидаты юридических наук", - пояснил Бесхмельницын.

Сейчас в состав квалификационной комиссии входят 13 членов: семь адвокатов, два представителя от территориального органа юстиции, два представителя от законодательного органа государственной власти субъекта РФ, по одному представителю от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа и от арбитражного суда субъекта РФ.

Бесхмельницын добавил, что с 1 марта 2022 года вступает в силу положение о том, что тестирование (это первый этап квалификационного экзамена) будет проводиться с использованием единой автоматизированной информационной системы, которая анонимно, без участия человека, проверяет результаты. При этом требования к этой системе будут определяться советом Федеральной палаты адвокатов.