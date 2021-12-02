Деревню в Тульской области признали одной из лучших в мире по версии турорганизации ООН

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Деревня Бёхово в Тульской области стала одним из победителей международного конкурса Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Об этом рассказала в четверг руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая прибыла в Мадрид для участия в Генеральной ассамблее ЮНВТО.

По ее словам, речь идет о конкурсе "Лучшие туристические деревни ЮНВТО", в котором участвовали деревни из 75 стран со всего мира. "Это новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма, - пояснила Догузова. - ЮНВТО будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их".

"Критерии оценки - деревни, которые лучше всего сохранили свою аутентичность, народно-художественные промыслы, самобытность, но при этом максимально адаптированы под запросы современных туристов, - рассказала глава Ростуризима. - У нас был первоначально внутрироссийский отбор, потому что одна страна могла представить не более трех кандидатур".

По словам Догузовой, от России участвовали населенные пункты из Ярославской, Свердловской и Тульской областей. Они прошли внутрироссийский отбор, в котором участвовало большинство регионов. "Победила Бёхово, - отметила руководитель Ростуризима. - Это единственная деревня не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, которая признана одной из лучших в мире".

"Бёхово - живописное место на берегу реки Оки в Тульской области, место вдохновлявшее пейзажистов, поэтов, в нем дух истории и самобытная архитектура "русского стиля" конца XIX века, - добавила Догузова. - В ней открывается другая России, известная миру по лирике Пушкина, образам Чехова, музыки Чайковского. В этих местах особая атмосфера, в которой обязательно нужно оказаться, чтобы понять, что такое Россия".

Небольшое поселение является частью национального заповедника, носящего имя живописца Василия Поленова. Именно здесь находится мемориальный некрополь, где упокоился знаменитый художник и члены его семьи. Деревня расположена на высоком берегу Оки - это естественная граница между Калужской, Тульской и Московскими областями. Главная достопримечательность - церковь Живоначальной Троицы - также связана с именем Поленова, поскольку он сам ее спроектировал и построил.