Международный форум КМНС пройдет в 2022 году на Таймыре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Международный форум, посвященный устойчивому развитию коренных малочисленных народов севера (КМНС) и социальной ответственности бизнеса, пройдет весной 2022 года в Дудинке на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом сообщил в четверг на форуме "Арктика: настоящее и будущее" заместитель директора департамента федеральных и региональных программ "Норникеля" Алексей Пинчук.

"Весной следующего года мы совместно с ФАДН (федеральное агентство по делам национальностей - прим. ТАСС) организовываем международный форум устойчивого развития коренных народов и социальной ответственности бизнеса", - сообщил Пинчук, добавив, что форум пройдет в городе Дудинка на Таймыре.

По его словам, мероприятие будет проведено в рамках председательства России в Арктическом совете.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.