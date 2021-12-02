Более 370 единиц медоборудования поступило в больницы Карелии в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Новое медицинское оборудование оборудование стоимостью свыше 700 млн рублей появилось в больницах Карелии в 2021 году. Средства на модернизацию были выделены из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Более 370 единиц современного оборудования поступило в медицинские организации Карелии в этом году. На приобретение медицинской техники направлено свыше 700 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

С помощью нацпроекта "Здравоохранение" была оснащена онкологическая служба Карелии. На эти цели регион получил 103,7 млн рублей, что позволило приобрести первый в республике аппарат для проведения иммуногистохимических исследований методом жидкостной цитологии. Он нужен для ранней диагностики злокачественных опухолей у женщин, а также может выявлять предрасположенность к подобным заболеваниям.

Межрайонная больница №1 Костомукши в текущем году приобрела аппарат УЗИ и реабилитационное оборудование. "Наличие реабилитационной техники поможет организовать восстановительное лечение пациентов после инсультов, тяжелых травм головного мозга. Такого вида медицинской помощи ранее в Костомукше не было", - приводит пресс-служба слова главврача костомукшской больницы Евгения Шубина.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии появилось еще 290 единиц новой техники для лечения и диагностики заболеваний. Финансирование составило 337,8 млн рублей. Средства пошли в 22 медорганизации, в том числе на покупку аппарата УЗИ в Пудожскую ЦРБ и томографа для петрозаводской поликлиники №4. Были закуплены новые цифровые флюорографы, рентгеновский аппарат, эндоскопическое, операционное, лабораторное оборудование. Кроме того, Карелия получила из резервного фонда правительства РФ по 100 млн рублей на высокотехнологичную аппаратуру для лечения сердечно-сосудистых болезней для Республиканской больницы им. Баранова и видеоэндоскопическую технику для операционной в Детской республиканской больнице. В систему здравоохранения также поступили 20 машин скорой помощи и 63 санитарных автомобиля.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.