Фальков: пандемия стала импульсом к развитию волонтерского движения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Волонтерское движение сегодня стало масштабным, импульсом к этому послужила пандемия коронавируса. Такое мнение в четверг высказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Как ректор в свое время я помню первые мероприятия, когда мы в одном из институтов собирались с неравнодушными студентами, преподавателями, выпускниками, обсуждали волонтерские акции. Это было пять лет назад. В последние годы я вижу, что это действительно масштабное движение и по зову сердца в нем участвуют очень много студентов, школьников, очень много молодежи. Мне кажется, что импульсом к развитию этого движения стала пандемия", - сказал Фальков.

По его мнению, хотя пандемия и является вызовом, в то же время "сердца многих граждан нашей страны, студентов, молодежи раскрылись". Он отметил, что сегодня в волонтерском движении насчитывается несколько сотен тысяч человек, участие в нем воспитывает лучшие человеческие качества.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.

Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Всего на участие в премии пришло 25,4 тыс. заявок.