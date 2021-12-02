Форум волонтеров в сфере образования открылся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Форум "Волонтеры "Знания": лидерство и soft skills" открылся в четверг на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия - Российского общества "Знание".

"Основы волонтерства в сфере образования освоят участники молодежного форума "Волонтеры "Знания": лидерство и soft skills", который проходит 2 и 3 декабря на площадке ДВФУ. Студенты при поддержке экспертов разработают образовательные проекты, с которыми они пойдут в школы, чтобы повысить у детей интерес к учебе", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятие адресовано студентам, которые хотят помогать школьникам лучше учиться. В первый день ребята под руководством приглашенных наставников разрабатывали образовательные проекты, открытые уроки, мастер-классы и другие продукты, которые помогут школьникам погрузиться в обучение. Во второй день эксперты расскажут волонтерам о способах интересной подачи материала и методах общения с аудиторией, которые позволяют удерживать внимание слушателей. Студентам помогут развить ораторские способности. В программе - лекции, дискуссии, воркшопы, практикумы, командная рефлексия.

Темами лекций и обсуждений станут командообразование, интеллектуальное волонтерство, креативное мышление, эмоциональный интеллект, принципы эффективной коммуникации. Также в программу вошли лекция и практикум по игротехнике, тренинги по самопрезентации, работе с детской аудиторией. В конце второго дня состоится защита проектов, разработанных участниками форума. Лучшие из разработанных практик будут тиражироваться в школах Приморского края.

Форум во Владивостоке проходит в рамках федерального просветительского проекта "Умный маршрут", в котором ведущие специалисты-практики, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства выступают на открытых площадках в разных городах. Эксперты делятся опытом со школьниками и студентами, мотивируют молодежь на созидательную деятельность и реализацию своих талантов.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание".