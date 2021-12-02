В Германии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Бундестаг (парламент Германии) обсудит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране к февралю 2022 года. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель.

"Обсуждение и решение по вопросу всеобщей обязательной вакцинации будет происходить в Бундестаге. Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года", - сказала она. "Затем эта обязательная вакцинация, решение по ней, может вступить в силу с февраля 2022 года", - сообщила Меркель. И.о. канцлера указала на то, что многие больницы в ФРГ из-за поступления пациентов с COVID-19 работают на пределе возможностей.

"Я считаю, что в такой ситуации действительно важно принять решение об обязательной вакцинации. Будь я в германском Бундестаге, я бы сказала, что высказалась бы в ее пользу, то есть проголосовала бы за нее", - сказала Меркель. До сих пор она неоднократно заявляла, что обязательной вакцинации в Германии из-за пандемии введено не будет.

Кроме того, власти Германии договорились ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов.

"Ситуация очень серьезная", - указала Меркель.

Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Согласно новым правилам, непривитым разрешат встречаться только в небольшой компании - максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. На детей правило не распространяется.

Власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Кроме того, предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек. Цель - сделать 30 млн прививок до конца декабря.

В переговорах, помимо Меркель, участвовали власти 16 федеральных земель и Олаф Шольц, который, как ожидается, 8 декабря будет приведен к присяге в качестве нового канцлера. В конце ноября будущий канцлер ФРГ заявил, что поддерживает идею обязательной вакцинации в Германии. Он пояснил, что как член Бундестага согласится с подобным предложением.