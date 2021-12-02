Журнал Elle исключит демонстрацию натурального меха со всех своих платформ

ТАСС, 2 декабря. Французский модный журнал Elle откажется от демонстрации меха животных во всех своих выпусках и на всех платформах, чтобы "способствовать более гуманной индустрии моды". Об этом в четверг сообщает AFP.

Elle стало первым крупным изданием в модной индустрии, объявившим о подобной мере, запретив мех не только в редакционных материалах, но и в рекламе.

"Присутствие меха на наших страницах и в наших цифровых медиа больше не соответствует ни нашим ценностям, ни ценностям наших читателей", - приводит агентство слова вице-президента и международного директора издания, принадлежащего французской медиагруппе Lagardere, Валерии Бессоло Льопис.

От демонстрации меха откажутся 45 версий журнала с аудиторией около 33 млн человек, выходящего более чем в 60 странах мира, и его 55 цифровых платформ. Уже 13 выпусков ввели новую практику, 1 января то же самое сделают еще 20 версий издания, остальные достигнут поставленной цели к началу 2023 года.

По данным агентства, этот шаг уже приветствовали представители ряда зоозащитных организаций.