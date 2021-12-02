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Победители "России - страны возможностей" смогут получать гражданство по упрощенной схеме

Соответствующий законопроект активно разрабатывается, сообщил гендиректор организации Алексей Комиссаров

ИННОПОЛИС, 2 декабря. /ТАСС/. Схема получения вида на жительство и гражданства для победителей проектов "Россия - страна возможностей" может быть упрощена в 2022 году. Об этом сообщил в четверг генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на IT-завтраке перед стартом всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в Татарстане.

"Я хотел напомнить, что в марте, когда у нас проходил наблюдательный совет "России - страны возможностей" к президенту [Владимиру Путину] обратился один из участников, и было тогда принято решение продумать возможности предоставления по упрощенной схеме вида на жительство и гражданства для иностранных участников. Сейчас активно разрабатывается законопроект, по которому победители проектов, входящих в платформу "Россия - страна возможностей", будут получать такую возможность", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что упрощенная схема получения вида на жительство и гражданства может появиться уже в следующем году.

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