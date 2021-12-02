Тюменские власти ослабили режим QR-кодов для посещения торговых центров

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Посещение крупных торговых центров в Тюменской области будет возможным без QR-кодов в будни дни до 18 часов местного времени. Ранее власти планировали, что с 3 декабря вход в ТЦ все время будет по QR-кодам, сообщил в четверг губернатор региона Александр Моор на своей странице в Instagram .

"С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 тыс. кв. м, в Ишиме - от 3,5 тыс. кв. м, в Ялуторовске - от 3 тыс. кв. м, в Заводоуковском городском округе - от 2,5 тыс. кв. м. Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код", - сказал он.

Моор добавил, что для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов переносится на 24 декабря. Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы будет только по QR-коду в любой день.

"Судя по цифрам, меры, которые мы предприняли для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, работают. Количество вновь выявленных случаев в сутки снижается, уменьшилось число пациентов, которые болеют тяжело. Важно, что Тюменская область набрала хорошие темпы вакцинации и, если они сохранятся, мы достигнем планового показателя к концу года. А значит, начнет действовать коллективный иммунитет", - отметил губернатор.

За минувшие сутки зарегистрировали 311 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировали 81 502 случая, выздоровели 63 394 человек, полный курс вакцинации прошли 783 977. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 59,3%.