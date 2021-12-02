Путин поручил обновить Концепцию информационной безопасности детей до 1 марта 2022 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 марта 2022 года представить предложения по актуализации Концепции информационной безопасности детей.

"Правительству РФ подготовить совместно с Администрацией президента РФ и представить предложения по актуализации Концепции информационной безопасности детей", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Отмечается, что концепция была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации в декабре 2015 года.