Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов, в городе сильный ветер и снегопад

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в четверг вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, в столице идет снег.

По данным на 17:30, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу.

Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение частично затруднено на нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, севере и северо-западе МКАД.

В городском департаменте транспорта отметили, что движение будет осложнено до 20:00, средняя скорость движения составляет 26 км/ч. "Обращаем внимание водителей на ремонтные работы, из-за которых ограничено движение [по адресам]: МКАД, 90 км, внешняя сторона; МКАД, 85 км, внутренняя сторона; МКАД, 33 км, внутренняя сторона; Проспект Мира, в районе д. 198; ТТК, Рижская эстакада, внутренняя сторона; ТТК, Лужнецкая эстакада, внешняя сторона; Волгоградский проспект, в районе д. 45", - сообщили в департаменте.

Москвичам и гостям столицы для поездок по городу рекомендуют пользоваться городским транспортом. "Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", - заключили в дептрансе.