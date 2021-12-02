Авиавласти Египта разрешили туристам из РФ приезжать в аэропорты за три часа до вылета

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Авиационные власти Египта разрешили прибывать российским туристам в аэропорты Хургады и Шарм-Аль-Шейха за три часа до вылета рейса, а не за пять. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.

"Туристов можно привозить за три часа до вылета самолета типа Boeing-737 и за четыре часа до вылета Boeing-747", - сообщил он.

В авиакомпании "Россия", которая является одним из основных перевозчиков в данном направлении, подтвердили получение такого сообщения. Официальный представитель перевозчика сообщил, что сотрудники авиакомпании на протяжении последнего месяца посещали курортные аэропорты Египта с целью дать рекомендации по оптимизации досмотровых мер - сокращению времени подготовки вылета к рейсу без снижения беспрецедентного уровня предпринимаемых мер в области безопасности.

Ранее из-за требования авиационных властей Египта туристическим операторам из РФ было рекомендовано привозить туристов для вылета в РФ за пять часов.